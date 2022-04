O misterioso surto de hepatite que atinge crianças na Europa e nos EUA

Crédito, Getty Images

Autoridades de saúde em quatro países europeus e nos Estados Unidos estão investigando registros de hepatite em crianças.

Casos de hepatite, ou inflamação do fígado, foram relatados na Dinamarca, Irlanda, Holanda, Espanha e EUA. E as autoridades de saúde do Reino Unido disseram, na semana passada, ter detectado mais casos do que o normal da infecção entre crianças.

A causa das infecções ainda não é conhecida.

O Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) não especificou quantos casos foram encontrados nos quatro países europeus no total.

Mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que menos de cinco foram encontrados na Irlanda e três na Espanha. E acrescentou que a detecção de mais casos nos próximos dias é provável.

As investigações sobre a causa das infecções estão em andamento em todos os países europeus onde foram relatados casos, disse o ECDC.

Nos EUA, o departamento de saúde pública do Alabama disse que nove casos foram detectados em crianças de um a seis anos de idade, com duas delas precisando de transplantes de fígado. Investigações de casos semelhantes em outros estados estão em andamento.

O Reino Unido é onde o maior número de casos foi relatado — com um total de 74 até agora.

Na semana passada, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido disse que os vírus usuais que causam hepatite infecciosa (hepatite A a E) não foram detectados entre os casos no Reino Unido.

Como resultado, os profissionais estão analisando outras causas possíveis e acreditam que o adenovírus comum pode ser a causa.

Os adenovírus são uma família de vírus que geralmente causam uma série de doenças leves, como resfriados, vômitos e diarreia.

No entanto, outras possíveis causas da infecção também estão sendo investigadas, entre elas a covid-19.

As autoridades disseram que não há ligação aparente com as vacinas de covid-19.

O que é hepatite?

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A hepatite é a inflamação do fígado e é a segunda maior doença infecciosa letal do mundo

Hepatite é um termo amplo usado para descrever a inflamação do fígado.

Geralmente é causada por uma infecção viral. Mas a doença também pode ser provocada pela exposição a alguns produtos químicos, consumo excessivo de álcool, drogas e certos distúrbios genéticos.

Existem cinco tipos principais de hepatite causados por vírus específicos — conhecidos como A, B, C, D e E — mas nenhum deles parece ter causado a inflamação do fígado observada nessas crianças até agora.

Alguns tipos de hepatite podem passar sem problemas sérios, enquanto outros podem ser duradouros.

As autoridades de saúde do Reino Unido disseram que os pais devem estar atentos a sintomas como icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos).

