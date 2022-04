Guerra na Ucrânia: o desesperado apelo do comandante do último reduto de resistência ucraniana em Mariupol

O major Serhiy Volyna está no último reduto de resistência ucraniana na cidade e enviou o vídeo à BBC e a outros meios de comunicação.

Volyna disse que suas tropas não se renderiam, mas pediu ajuda internacional para os 500 soldados feridos e as centenas de mulheres e crianças que ele disse estarem abrigadas com eles em uma indústria siderúrgica - a fábrica de ferro e aço Azovstal, com mais de 10 km² de extensão.