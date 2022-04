Por que os coreanos podem ficar um ano mais novos em breve

Na Coreia do Sul, o bebê quando nasce já é considerado com um ano de idade

Lee Yong-ho, chefe do comitê de transição do presidente eleito, afirma que o próximo governo busca formas de padronizar a contagem da idade das pessoas, para alinhar a Coreia do Sul ao resto do mundo. Ele disse que as diferenças de cálculo da idade resultaram em "confusão permanente" e "custos socioeconômicos desnecessários".