As bactérias na urina que podem indicar câncer de próstata agressivo

Cientistas da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, divulgaram um estudo que identificou um elo entre bactérias na urina e uma forma agressiva do câncer de próstata.

Ainda não se sabe se essas bactérias são causa direta do câncer ou apenas um indicador útil de que há algo de errado no corpo. Mais estudos serão conduzidos.

Próstata: a chave é identificar

O desafio é diagnosticar e tratar rapidamente homens que enfrentam formas agressivas do tumor ou evitar que outros passem por tratamentos desnecessários.

Exames atualmente disponíveis, como o PSA (via coleta de sangue) e biópsias, nem sempre oferecem precisão sobre a gravidade de um tumor.

No estudo da universidade britânica, publicado na revista European Urology Oncology , foram analisados os quadros de mais de 600 pacientes, saudáveis ou que enfrentavam câncer de próstata, para estimar o quão útil seria um teste bacteriano de urina.

Eles identificaram cinco tipos de bactérias que eram comuns em amostras de urina e compararam com o tecido corporal de homens que sofreram com modalidades agressivas do tumor na próstata.