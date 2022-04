Rainha Elizabeth ganha Barbie em comemoração a 70 anos de reinado

A rainha Elizabeth 2ª foi transformada pela fabricante de brinquedos Mattel em uma boneca Barbie, uma homenagem à monarca no seu Jubileu de Platina, série de eventos que acontece em 2022 em comemoração aos seus setenta anos de trono no Reino Unido.

A coleção foi lançado no ano passado com uma boneca da atriz americana Lucille Ball.

Com um vestido na cor marfim e uma faixa azul atravessada do ombro à cintura, a boneca apresenta detalhes do passado do monarca.