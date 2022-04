A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Quem são as filhas de Vladimir Putin

Há 44 minutos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, evita falar sobre as filhas – certa vez, disse numa entrevista coletiva: "Nunca falo da minha família com ninguém."

No entanto, as identidades de duas filhas com sua ex-mulher, Lyudmila, são conhecidas, e várias reportagens e documentos revelaram detalhes sobre elas.