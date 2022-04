O cirurgião de guerra que ajuda médicos a salvar vidas na Ucrânia

Há 1 hora

No fim de abril, o cirurgião David Nott estava em Londres — muito longe da Ucrânia. Mas isso não o impediu de ajudar a salvar a perna de um homem que havia sido atingido por uma explosão no país devastado pela guerra.

Cirurgião consultor do Hospital St Mary's, em Londres, ele fez da Ucrânia seu destino mais recente em sua missão de treinar médicos a tratar as feridas de guerra.

Com a Rússia bombardeando cidades, os hospitais da Ucrânia estão atualmente recebendo muitos feridos após as explosões.

O barotrauma — lesão física causada por mudanças na pressão durante uma explosão — é uma preocupação particular por causa do uso de armas termobáricas pela Rússia, também conhecidas como bombas de vácuo.

Esses armamentos podem causar sangramentos no cérebro e nos pulmões, fazendo com que as vítimas tussam sangue. Eles também são capazes de estourar os tímpanos e perfurar os intestinos.

Embora ele diga que esteve em toda a Ucrânia — "norte, leste, sudeste, oeste" — Nott não quer falar sobre os hospitais ou áreas específicas que visitou, por medo de que as forças russas os ataquem — e, por esse mesmo motivo, a BBC não está usando o nome completo ou a localização exata de Oleksandr, citado no início da reportagem.

Oleksandr conta que foi importante ter o conselho de alguém com experiência prática no assunto. "É um alívio para nós quando ele nos diz que vai ficar tudo bem."

No início deste mês, o ministro das Relações Exteriores do país disse que as batalhas na região leste de Donbas se assemelhariam à Segunda Guerra Mundial, com o uso de "milhares de tanques, veículos blindados, aviões e artilharia".