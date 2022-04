Eleições na França: Macron é reeleito presidente, indicam projeções

Há 33 minutos

Projeções de boca de urna apontam que Emmanuel Macron foi reeleito presidente da França neste domingo. Segundo as pesquisas, ele ganhou as eleições com 58% dos votos. Sua rival, a candidatada da direita radical Marine Le Pen, ficou com 42%.

Analistas afirmam que, no segundo turno das eleições francesas, o político centrista se beneficiou mais do sentimento de rejeição de parte do eleitorado em relação à Le Pen, com votos destinados a barrar a chegada da direita radical ao poder, do que de uma real adesão às suas ideias e ao seu programa de governo.