Twitter: por que Elon Musk quis tanto comprar a rede social

É de se imaginar que, se alguém oferecesse US$ 44 bilhões por um negócio de 16 anos que não experimentou o mesmo crescimento exponencial de seus rivais, estaria fazendo um favor à empresa - e os acionistas do Twitter parecem concordar.

Talvez o conselho tenha ficado nervoso com a declaração de Musk de que queria ver mais "liberdade de expressão" e menos moderação no Twitter. Muitos republicanos, que há muito sentem que as políticas de moderação do Twitter favorecem a liberdade de expressão de pontos de vista de esquerda, se alegraram.