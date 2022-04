O que se sabe sobre homem que morreu após atear fogo a si mesmo diante da Suprema Corte dos EUA

Há 1 hora

Wynn Alan Bruce, um morador de 50 anos do Estado do Colorado, ateou fogo a si mesmo na sexta-feira da semana passada (22/4), Dia da Terra, em frente à sede da Suprema Corte dos Estados Unidos.

O homem, que praticava o budismo, morreu no sábado devido aos ferimentos sofridos no incêndio, depois de ser transportado de helicóptero para uma instituição médica.

Além disso, uma especialista em clima que trabalha para o Fundo de Defesa Ambiental (um grupo sem fins lucrativos), Kritee Kanko, disse no Twitter que considera que as ações de Bruce não equivalem a suicídio:

Fotógrafo e budista

Bruce também era fotógrafo. Ele teve por vários anos um estúdio em Boulder, no Estado do Colorado.

Em janeiro, Bruce compartilhou uma foto do monge Thich Nhat Hanh, uma figura bem conhecida que, segundo o jornal The New York Times, enviou uma carta a Martin Luther King em 1965 homenageando outros monges que foram queimados vivos para protestar contra a Guerra do Vietnã.