As fortes declarações do secretário de Defesa dos EUA após visita à Ucrânia

Há 58 minutos

Austin e Blinken se encontraram no domingo com o presidente ucraniano

Austin e o secretário de Estado dos EUA (cargo equivalente ao ministro das Relações Exteriores no Brasil), Antony Blinken, se encontraram com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev no domingo (24/4), marcando a visita de mais alto nível à Ucrânia por autoridades dos EUA desde o início da invasão, há mais de dois meses.