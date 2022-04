Como passeio de barco se transformou em tragédia no norte do Japão

Série de erros parece ter levado ao naufrágio de um barco que transportava turistas ao largo do norte do Japão

Isso parece ser exatamente o que ocorreu na tarde de sábado (23/04) na costa de Hokkaido, no norte do Japão.

A Península de Shiretoko é um lugar espetacular. Localizada no norte do Pacífico, ela é coberta por montanhas densamente arborizadas com cachoeiras que caem de penhascos altos direto para o oceano.

A embarcação tinha capacidade para 65 passageiros, mas no sábado apenas 24 turistas estavam a bordo. Eles vieram de diversas partes do Japão. Havia duas crianças pequenas, uma de apenas três anos.

Sinais de alerta

O capitão do Kazu 1 era inexperiente em pilotar no mar.

Este é um pedaço particularmente acidentado da península, com poucas praias e falésias que mergulham direto no mar.

Ele teve que voar de volta para sua base, reabastecer e depois seguir para o norte, para Shiretoko. No momento em que chegou, havia apenas 90 minutos de luz do dia restantes.

Questões importantes precisam ser respondidas: Por que um capitão inexperiente foi autorizado a entrar no mar em condições traiçoeiras com equipamentos de segurança completamente inadequados rumo às águas geladas do norte do Japão?