Quem são o americano e o russo liberados em troca de prisioneiros entre EUA e Rússia

Há 31 minutos

Os pais do o fuzileiro naval disseram que ele contaria sua história publicamente depois de tratar dos "vários problemas de saúde" causados ​​pelas condições às quais ele foi "submetido em seu gulag russo", em referência ao sistema de campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime na União Soviética.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que estava "emocionado" em compartilhar a notícia do retorno de Reed com seus pais.

"Eu senti, ouvindo nas vozes dos pais de Trevor, o quanto eles estavam preocupados com a sua saúde e sentiam falta de sua presença", disse ele.

"As negociações que nos permitiram trazer Trevor para casa exigiram decisões difíceis que eu não costumo tomar sem pensar", acrescentou.

Ele se declarou inocente depois de afirmar que não se lembrava do incidente, mas foi condenado a nove anos de prisão em 2020 por acusações de agressão.

O governo dos EUA manifestou preocupações sobre a justiça do julgamento, e o embaixador de Washington na Rússia, John Sullivan, disse recentemente que Reed estava "preso por um crime que não cometeu".

De acordo com Joey e Paula Reed, seu filho foi maltratado na prisão e parecia ter contraído tuberculose.

O casal protestou do lado de fora da Casa Branca no mês passado e acabou conseguindo uma reunião com Biden.