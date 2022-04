Exército dos EUA 'devolve' bolo de aniversário que roubou de italiana em 1945

Há 1 hora

Na cerimônia, o coronel Matthew Gomlak, comandante da guarnição do Exército dos EUA na Itália, falou sobre os combates em 1945 entre as forças americanas e alemãs no Corso San Felice e Fortunato, em Vicenza.

Na noite anterior ao seu aniversário, todos esses anos atrás, Mion se escondeu com sua mãe no sótão de sua fazenda enquanto os combates aconteciam nas proximidades.

Um vídeo no site do Exército dos EUA mostra Mion enxugando as lágrimas no momento em que recebeu o bolo, enquanto o "parabéns para você" era cantado em italiano e inglês.