Elon Musk: seis vezes em que tuítes do bilionário geraram controvérsias

Postagens de Elon Musk no Twitter já provocaram grande controvérsia. Agora ele deve se tornar dono da rede social

O anúncio da compra do Twitter por Elon Musk vem causando um grande debate sobre o futuro da plataforma — até mesmo o governo dos EUA expressou "preocupações com o poder que os grandes meios de comunicação social detêm".

Mas a aquisição de US$ 44 bilhões também trouxe à luz um histórico controverso do bilionário sul-africano dentro da rede social.

Elon Musk anunciou uma oferta de US$ 44 bilhões pelo Twitter

Veja abaixo uma retrospectiva de algumas das postagens mais controversas do comprador do Twitter.

Post sobre mergulhador que ajudou em resgate

Em 2019, Musk foi a julgamento por difamação. Ele chamou o mergulhador de cavernas Vernon Unsworth de "o cara pedófilo" no Twitter - a postagem foi excluída depois.

Fim do Talvez também te interesse

Musk queria ajudar na operação com a doação de um minissubmarino.

Em vez disso, ele começou a trocar farpas com Unsworth na plataforma de mídia social depois que o mergulhador rejeitou a oferta, chamando-a de "golpe publicitário".

Após os comentários de Musk, Unsworth processou o empresário por difamação, pedindo US$ 190 milhões, mas um tribunal de Los Angeles decidiu a favor do empresário.

Tuítes sobre a covid-19

Em uma de suas postagens mais chocantes sobre o assunto, publicada em 30 de junho do primeiro ano de pandemia, Musk questionou os critérios para determinar se alguém havia morrido devido ao coronavírus.

Propor um duelo contra Putin

Ele ainda fez mais uma postagem marcando a conta do presidente russo para reiterar o convite, mas Putin, faixa preta de judô, não respondeu.

Ofensa a Biden

Elon Musk fez crescer sua fortuna com uma série de empreendimentos em que se destaca a fabricante de carros elétricos Tesla, hoje o principal nome do ramo.

Em janeiro passado, o bilionário se irritou bastante com um comentário do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a produção de carros elétricos nos Estados Unidos. Na fala, a Tesla não foi mencionada - mas suas concorrentes sim.

Prejudicando a Tesla com seus tuítes

As postagens de Musk depreciaram o valor da Tesla

Musk teve problemas com os acionistas da Tesla várias vezes devido a comentários feitos no Twitter. O resultado: prejuízo financeiro.

Em novembro passado, as ações da Tesla caíram quase 5% depois que o empresário fez uma enquete no Twitter sobre se ele deveria vender parte de sua participação na empresa — o sim venceu, com 58% dos votos. 3,5 milhões de contas participaram da enquete.