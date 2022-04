Diário de Anne Frank, 70 anos: a menina que escreveu um livro lido por milhões

Como foi o início da vida de Anne Frank?

O que aconteceu com Anne Frank durante o Holocausto?

No verão de 1942, a irmã de Anne, Margot, foi mandada pelos nazistas para um campo de trabalhos forçados. Mas, temendo o que realmente aconteceria com ela e o resto da família, os Frank se esconderam em um anexo secreto atrás dos negócios de Otto, que ele vinha preparando há algumas semanas.

Um dia, ela ouviu uma reportagem na rádio sobre uma visita do Ministro da Educação do governo holandês à Inglaterra. Ele pedia às pessoas que guardassem diários e documentos de guerra. Isso a inspirou a retrabalhar seus diários em um livro.

No dia 4 de agosto de 1944, eles prenderam todos os que estavam escondidos no apartamento e os enviaram para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. A última anotação no diário de Anne foi apenas três dias antes, no dia 1º de agosto de 1944.