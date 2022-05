Princesa Charlotte: família real publica fotos para marcar 7 anos da filha de William e Kate

As fotos foram tiradas por sua mãe, Kate, a duquesa de Cambridge, em Norfolk, na Inglaterra, neste fim de semana.

As três fotos foram tiradas pela mãe, Kate

Ela é a quarta na linha de sucessão ao trono e a única filha de Kate e do duque de Cambridge, William, também pais do príncipe George e do príncipe Louis.