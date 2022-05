Met Gala 2022: os looks mais extravagantes das celebridades em Nova York

Há 1 hora

Crédito, EPA Legenda da foto, Anitta optou por um decote ombro a ombro em um look com pérolas

O Met Gala, o aguardado evento beneficente anual do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu nesta segunda-feira (2/5) com personalidades do mundo da moda e das celebridades desfilando, como de praxe, trajes extravagantes.

O dress code deste ano, "glamour dourado", evocava a era do boom econômico dos Estados Unidos no fim do século 19 e já vinha causando debate nas redes sociais.

Alguns criticaram a escolha do tema em um momento em que famílias americanas lutam para sobreviver em meio à inflação mais alta em quatro décadas e uma economia que encolheu no último trimestre.

Um dos participantes, o ator Riz Ahmed, chegou vestido como um operário chique. "Esta é uma homenagem aos trabalhadores imigrantes que mantiveram a Era Dourada de ouro", disse ele.

Pela segunda vez, a cantora Anitta participou do Met Gala. Nesta edição, ela optou por um decote ombro a ombro em um look com pérolas.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Atriz Blake Lively posa no tapete vermelho após surpreender a multidão ao desdobrar seu vestido para revelar outro vestido mais longo

Crédito, Cindy Ord/MG22 Legenda da foto, Ator Riz Ahmed (à esquerda) disse que se vestiu como um operário chique para se adequar ao tema e ao mesmo tempo homenagear "trabalhadores imigrantes que mantiveram a Era Dourada de ouro"

Crédito, Dimitrios Kambouris Legenda da foto, Kim Kardashian (à esquerda) usa o vestido que Marilyn Monroe vestiu para cantar 'Happy birthday, Mr President' para John F Kennedy em 1962

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Modelo Lily Aldridge usa um vestido coberto de 170 mil cristais

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Editor-chefe da revista Boy, Fredrik Robertsson usa um macacão com barbatanas prateadas

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cantora Erykah Badu e seu vestido feito a partir de retalhos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cantora e compositora Teyana Taylor e modelo Winnie Harlow impressionam o público em seus trajes

Crédito, Reuters Legenda da foto, Medalhista de ouro olímpica de snowboard Chloe Kim usa vestido branco de tulê coberto de penas vermelhas

O evento beneficente voltou à sua data tradicional, no início de maio, depois que a pandemia de coronavírus forçou seu cancelamento em 2020 e levou seu adiamento para outubro no ano passado.

Cerca de 400 nomes do mundo da música, cinema, moda e esportes exibiram trajes extravagantes nos degraus do Metropolitan Museum of Art.

Entre os convidados estava a ex-candidata presidencial Hillary Clinton, que disse estar presente pela primeira vez em 20 anos para celebrar a moda e o espírito da América.

Os ingressos para o famoso evento custam US$ 35 mil (R$ 178 mil), enquanto as mesas chegam a exorbitantes US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão).

A festa arrecada milhões de dólares para o Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, um museu de moda cujas dezenas de milhares de exposições estão fechadas ao público em geral.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Cantor Anderson Paak caminha pelo tapete vermelho

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cantora Lizzo agracia plateia com apresentação de flauta no tapete vermelho

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ex-candidata presidencial Hilary Clinton (à esquerda) trabalhou com o estilista Joseph Altuzarra (à direita) em seu vestido, que tem os nomes de 60 mulheres famosas do passado bordados nele

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Atriz Sarah Jessica Parker usa um vestido em homenagem aos designs da primeira estilista negra da Casa Branca, Elizabeth Hobbs Keckley

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Modelo Gigi Hadid usa um conjunto todo vermelho com uma jaqueta puffer, espartilho e calça de látex

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ator e músico Jared Leto (à direita) e estilista Alessandro Michele (à esquerda) usam ternos bordados combinando

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Atriz Jessie Buckley usa um terno listrado completo com bigode falso

Crédito, Reuters Legenda da foto, Cantor Jon Batiste acena para multidão

Crédito, Reuters Legenda da foto, Atriz Michelle Yeoh

Crédito, Reuters Legenda da foto, Cantor Joe Jonas com mulher, atriz Sophie Turner

Crédito, Reuters Legenda da foto, Atriz Nicola Coughlin, da série TV Bridgerton, exibe vestido rosa com manto preto

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Da esquerda para direita: Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian e Kendall Jenner

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cantora Camila Cabello

Crédito, Dimitrios Kambouris Legenda da foto, Kendall Jenner usa um top cropped transparente e uma saia preta

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rapper Nicki Minaj

Crédito, AFP/Getty Images Legenda da foto, Rapper Megan Thee Stallion

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cantora Janelle Monáe

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estilista Pierpaolo Piccioli (à direita) mostra o vestido rosa que desenhou para atriz Glenn Close (à esquerda)

