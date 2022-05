O vazamento da Suprema Corte dos EUA que indica possível fim do direito ao aborto

Há 35 minutos

O vazamento provocou protestos contra e a favor do direito ao aborto do lado de fora da Suprema Corte na noite de segunda-feira

A Suprema Corte dos Estados Unidos pode estar prestes a derrubar o direito legal ao aborto, de acordo com um documento do tribunal que vazou para o público.

A lei de 1973 está sendo analisada pelo tribunal como parte de um processo contra a proibição do aborto no Mississippi, que está em curso.

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, — ambos democratas — emitiram uma declaração conjunta dizendo que, se o vazamento for verdadeiro, o "Supremo Tribunal está prestes a infligir a maior restrição de direitos dos últimos 50 anos".

O site de notícias Politico publicou o documento vazado na íntegra, no qual o juiz Alito diz: "Roe estava extremamente errada desde o início. Seu raciocínio foi excepcionalmente fraco e a decisão teve consequências prejudiciais. E longe de trazer um acordo nacional para a questão do aborto, Roe e Casey [outro processo sobre aborto, de 1992] inflamaram o debate e aprofundaram a divisão".

Um vazamento inédito

A legalidade do aborto se tornaria um campo de batalha político tóxico em meio a um ano eleitoral — os EUA terão eleições para renovar parte do Parlamento no fim deste ano. Este é o significado do que está acontecendo na Suprema Corte.