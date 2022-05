A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Preciso continuar vivendo': o casamento da enfermeira que perdeu as pernas na Ucrânia

Há 23 minutos

A equipe de um hospital em Lviv, na Ucrânia, se emocionou com a primeira dança do casal Oksana e Vikor, ambos de 23 anos, que se casaram no próprio hospital onde ela passa por tratamento.