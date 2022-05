'Ele se tornou uma coisa horrível': o depoimento de Amber Heard acusando o ex-marido Johnny Depp de agressão

Heard, de 36 anos, falou durante horas como testemunha no processo que seu ex-marido move contra ela em razão de um artigo publicado em 2018 no jornal The Washington Post em que a atriz texana disse ter sido vítima de violência doméstica.

Ela contou sobre sua infância e as primeiras interações com Depp, que descreveu como então "carismático", no set de filmagens do filme Diário de um Jornalista Bêbado (2011).