Bill Gates: 'Não há necessidade de Elon Musk ser legal comigo', diz à BBC

Há 28 minutos

Em entrevista ao programa Today da BBC, Bill Gates disse que as teorias da conspiração sobre ele são "loucas" e que ser ofendido em público é "horrível".

O fundador da Microsoft também declarou a Mishal Husain, da BBC, que conhecer Jeffrey Epstein foi um "erro" e falou sobre as recentes críticas públicas que Elon Musk fez a ele.

Bill Gates costumava ser a pessoa mais rica do mundo - título que é agora de Elon Musk.

Os dois, no entanto, não se dão muito bem. Na semana passada, Musk acusou Gates de reduzir o número de ações da Tesla que possui — numa suposta estratégia para ganhar dinheiro apostando que uma empresa perderá valor. Musk também postou insultos a Gates no Twitter.

Questionado especificamente sobre se ele havia apostado contra Tesla, Gates respondeu: "Isso não tem nada a ver com as mudanças climáticas. Tenho maneiras de diversificar [os investimentos]".

Questionado sobre o que ele achou do acordo, Gates disse: "Sabe, acho que o Twitter poderia ser pior. Mas também pode ser melhor... Então, eu prefiro esperar para ver".

Gates tem um interesse particular nas mídias sociais, não apenas porque foi por meio delas que ele ganhou seus bilhões, mas porque se tornou um foco onde se concentram as teorias da conspiração.

"Será que eu realmente quero rastrear as pessoas? Eu gasto bilhões em vacinas, eu não ganho dinheiro com elas. Vacinas salvam vidas."

Um ativista em Londres segura uma placa com os dizeres 'Diga não a Bill Gates'

"Apenas recentemente saí em público, e algumas pessoas gritaram comigo, dizendo que eu as estou rastreando. E isso é uma coisa horrível."

Gates e sua esposa Melinda French Gates anunciaram que estavam se divorciando no ano passado. O casal criou a Fundação Bill & Melinda Gates — uma das maiores organizações de caridade do mundo — e estavam juntos há 27 anos.

O casamento terminou com relatos de que Gates teve um relacionamento extraconjugal. Em março, Melinda Gates também disse que questionou por que ele havia realizado reuniões com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

"Não gostei que ele teve reuniões com Jeffrey Epstein. Deixei isso claro para ele", declarou à rede de televisão americana CBS em março.

Questionado sobre as reuniões, Gates descreveu a conversa com Epstein como um "erro".

"Eu cometi um erro ao me encontrar com Jeffrey Epstein. Você sabe, talvez os instintos dela [Melinda] sobre isso fossem mais aguçados do que os meus."