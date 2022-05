Mãe presa após morte brutal de filho deixa cadeia no Reino Unido

Há 29 minutos

Raab, que pediu ao Conselho de Liberdade Condicional para reconsiderar a decisão tomada em março, descreveu as ações de Connelly, agora com 40 anos, como "pura maldade".

'A decisão original está mantida'

Um porta-voz do Conselho de Liberdade Condicional disse em um comunicado: "Após o pedido de reconsideração do secretário de Estado, um juiz decidiu que a decisão tomada por membros independentes do Conselho de Liberdade Condicional não era irracional, conforme declarado no pedido de reconsideração, e a decisão original está mantida."