O que se sabe sobre a explosão que matou 8 pessoas em Havana

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, O hotel Saratoga é um dos mais caros e luxuosos de Havana

Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira (06/05) em uma forte explosão no hotel Saratoga, um dos mais caros e luxuosos de Havana, capital de Cuba.

Segundo autoridades locais, outras 13 pessoas estão desaparecidas. As equipes de resgate continuam as buscas porque outras pessoas podem estar presas sob os escombros, segundo o jornal Granma, publicação oficial do governo de Cuba.

De acordo com a Presidência da ilha, "investigações preliminares indicam que a explosão foi causada por um vazamento de gás".

Médicos e socorristas disseram à mídia local que o sistema de saúde da capital estava atuando e que os feridos, alguns deles crianças, foram levados para diferentes hospitais, alguns em "estado crítico" e precisando de cirurgia.

O governador de Havana, Reinaldo García Zapata, informou que no momento da explosão o hotel estava em reforma, então, não havia turistas no local.

Uma escola primária em frente ao hotel foi evacuada após a explosão.

O que aconteceu?

Sulma Rodríguez, moradora da região central de Havana, disse que pouco antes das 11h (hora local) um "barulho muito forte" foi ouvido na cidade. Depois, uma "bola de fumaça" foi vista na área do hotel.

"Quando cheguei [ao local da explosão] já tinham fechado a rua porque [o presidente Miguel Díaz] Canel estava lá, mas tudo estava cheio de destroços, incluindo vários carros e guaguas (ônibus)", disse Rodríguez à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

"Estão pedindo às pessoas que doem sangue e estão levando os feridos para vários hospitais. Ambulâncias e carros da polícia podem ser ouvidos passando", acrescentou.

O site Cubadebate, produzido por jornalistas do país, informou que as equipes de emergência foram ao local e fecharam vários acessos em ruas próximas "porque há o perigo de que a estrutura do hotel desabe".

Crédito, Reuters Legenda da foto, Escombros do hotel Saratoga após explosão desta sexta-feira

Imagens publicadas nas redes sociais mostram que vários prédios nas proximidades do hotel também foram atingidos pela explosão — algumas árevores também caíram.

O que se sabe sobre as causas da explosão?

Logo após a explosão, vários cubanos especularam nas redes sociais que poderia ser um ataque extremista, já que Cuba é uma nação que sofreu vários ataques em suas instalações turísticas em décadas anteriores.

No entanto, a mídia local e depois as autoridades esclareceram que os relatórios preliminares apontam para um vazamento de gás.

"Não foi uma bomba ou um ataque, foi um acidente lamentável", disse o presidente, Miguel Díaz-Canel, que visitou o local da explosão.

O secretário do Partido Comunista em Havana, Luis Antonio Torres Iríbar, confirmou que "estamos falando de um acidente cujas causas estão sendo investigadas".

Uma testemunha disse ao Granma que pouco antes do barulho viu que "o caminhão de gás estava abastecendo o hotel com reservas de gás liquefeito".

As autoridades de turismo planejavam reabrir o hotel na próxima semana, depois de anos fechado devido à pandemia de coronavírus, que atingiu duramente o setor de turismo da ilha.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hotel estava em reformas para ser reaberto em breve

O que se sabe sobre as vítimas?

O Ministério do Turismo cubano informou que "após um relatório preliminar", a maioria dos mortos e feridos eram trabalhadores do hotel Saratoga, que preparavam o local para sua reabertura.

Os feridos foram transferidos para vários hospitais da cidade. As autoridades pediram à população para que façam doações de sangue.

O diretor de Educação de Havana informou que cinco estudantes ficaram feridos, três deles eram de uma escola primária que fica em frente ao hotel.

O Ministério da Saúde informou que uma criança teve que passar por uma cirurgia de emergência por uma fratura no crânio e que um adulto precisou de uma amputação.

A mídia estatal confirmou que havia várias pessoas presas sob os escombros.

Um jornalista do Granma disse que "o mais dramático é saber que há pessoas vivas ainda presas, e que resgatá-las envolve mover cada pedaço de escombros com precisão milimétrica".

Não se sabe quantas pessoas estavam dentro do Saratoga no momento do acidente ou quantas circulavam pelas proximidades, mas a área é uma das mais movimentadas da capital, próxima a pontos de ônibus e táxis e muito perto do Capitólio de Havana, o Paseo del Prado e outras atrações turísticas.

O Ministério da Saúde informou que dará mais detalhes sobre as vítimas na noite desta sexta-feira.

Qual a importância do Hotel Saratoga?

Crédito, AFP Legenda da foto, O hotel era o favorito de muitos artistas famosos que visitavam Havana

Originalmente construído em 1880 para abrigar armazéns, moradias e hóspedes, o Saratoga, de estilo neoclássico, passou a ser um hotel em 1933 e logo depois, como muitos edifícios de Havana, foi abandonado.

Ele ficou em ruínas até ser restaurado por uma empresa britânica depois da queda da União Soviética, na década de 1990. Só voltou a ser utilizado como um hotel cinco estrelas em 2005, tornando-se um dos mais luxuosos hotéis de Havana.

Segundo informou a imprensa local quando ele foi reinaugurado, o hotel foi concebido para ser um empreendimento "de alto nível, para homens de negócios e luas de mel. Essas características o tornam exclusivo dentro de uma gama de hotéis no centro histórico de Havana".

Com sua fachada em estilo neoclássico, com janelas francesas, venezianas de mogno e sacadas de ferro forjado, era um dos lugares preferidos de muitas celebridades que visitavam Havana, devido a sua localização entre o centro e a parte histórica da capital (todos os seus quartos eram suítes).

Foi nesse hotel que Beyoncé, Jay Z e Madonna ficaram durante suas visitas a Havana após a reaproximação das relações entre Cuba e os Estados Unidos durante o governo de Barack Obama.

