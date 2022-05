'Rússia precisa devolver territórios': a condição de Zelensky para negociar paz na Ucrânia

Há 26 minutos

Zelensky pediu a retomada do diálogo diplomático entre a Rússia e a Ucrânia: "Apesar do fato de terem destruído todas as nossas pontes, acho que nem todas as pontes ainda estão destruídas, falando em sentido figurado", disse ele.