Rainha Elizabeth 2ª não fará discurso de abertura do Parlamento pela primeira vez em 59 anos

Há 27 minutos

A rainha Elizabeth na sessão de abertura do Parlamento britânico no ano passado

Apenas duas vezes a monarca deixou de participar da cerimônia no seu reinado de 70 anos - as ocasiões foram em 1959 e 1963, anos em que ela estava grávida, respectivamente, dos príncipes Andrew e Edward.

A Abertura do Parlamento marca o início do ano legislativo britânico. O discurso da rainha, lido pela monarca, como chefe de Estado, indica a agenda do governo e as leis que serão introduzidas.