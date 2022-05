Seca revela restos humanos em maior reservatório dos EUA

Mais restos humanos foram encontrados no Lago Mead, apenas uma semana após o corpo de uma suposta vítima de assassinato ter sido encontrado no local, que está recuando rapidamente.

Os últimos restos mortais foram notificados por guardas florestais no sábado (7/5). Em 1º de maio, um corpo foi encontrado em um barril preso na lama do leito do lago.