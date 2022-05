A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O momento em que ponte desaba por conta de enchente no Paquistão

Temperaturas mais altas do que o normal no Vale Hunza, norte do Paquistão, fizeram uma geleira derreter e liberar uma enorme quantidade de água em um rio local, levando ao colapso da ponte histórica de Hassanabad.