Por que OMS classificou política da China para covid de ‘insustentável’

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como "insustentável" a atual política de saúde pública da China para conter a pandemia, comumente conhecida como "zero covid".

Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da organização internacional, afirmou ter manifestado a posição às autoridades do gigante asiático e acrescentou que acredita que "uma mudança [na política da China] seria muito importante".

"Quando falamos da estratégia zero covid, não achamos sustentável considerando o comportamento do vírus hoje e o que projetamos para o futuro", declarou o diretor-geral.

"Discutimos o assunto com especialistas chineses. E indicamos a eles que esse tipo de gestão não será sustentável... Acho que uma mudança seria muito importante", acrescentou.

Ao contrário de muitos outros países, a China segue uma estratégia de zero covid, com o objetivo de erradicar completamente o vírus de seu território.

Entre as medidas utilizadas para atingir o objetivo de impedir a propagação do agente infeccioso, as autoridades mantêm os cidadãos em quarentenas muito restritas.