Quem é a jornalista morta em operação do Exército israelense em campo de refugiados palestinos

Há 1 hora

A Al Jazeera, emissora com sede no Catar, disse em comunicado que sua correspondente foi morta "deliberadamente" e "a sangue frio" pelas forças israelenses.

Quem foi Shireen Abu Aqla?

Abu Aqla ganhou destaque nos últimos 25 anos, cobrindo muitos eventos do conflito palestino-israelense. Estes incluíram a revolta palestina Intifada em 2000 e o ataque israelense ao campo de refugiados de Jenin e à cidade de Tol Karam em 2002. Ela também cobriu as operações israelenses e os ataques aéreos na Faixa de Gaza nos últimos anos.

Em uma entrevista anterior que ela havia gravado com a Al Jazeera, Abu Aqla disse que as forças israelenses a acusavam regularmente de reportar de zonas militares. Ela acrescentou que sempre se sentiu alvo e em constante luta com as forças israelenses e os colonos armados.