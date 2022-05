Os indianos que processaram filho por não terem neto

Há 59 minutos

Um casal no Estado de Uttarakhand, no norte da Índia, está processando seu único filho e sua esposa por não lhes dar um neto após seis anos de casamento.

Eles estão exigindo uma compensação no valor de quase US$ 650 mil (R$ 3,3 milhões) se nenhum neto nascer dentro de um ano.

Prasad disse que gastou todas as suas economias com seu filho, enviando-o para os Estados Unidos em 2006 para treinamento de pilotos a um custo de US$ 65 mil (R$ 330 mil). Ele retornou à Índia em 2007, mas perdeu o emprego e sua família teve que sustentá-lo financeiramente por mais de dois anos, segundo o jornal indiano Times of India.