Por que Elon Musk decidiu colocar compra do Twitter 'de molho'

Há 36 minutos

Elon Musk declarou que o acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter está suspenso depois que ele questionou a proporção de contas falsas ou de spam na plataforma de mídia social.

No entanto, analistas especulam que ele poderia estar tentando renegociar o preço ou até mesmo recuar da aquisição.

Após o tuíte de Musk, o preço das ações do Twitter caiu até 25% nas negociações antes da abertura das bolsas de valores.

Pouco depois, ele usou a plataforma de mídia social novamente para reforçar que "ainda está comprometido com a aquisição".

Sob os termos do acordo assinado, se Musk ou o Twitter desistirem do acordo, uma das partes deve pagar ao outro lado uma multa de rescisão de US$ 1 bilhão.