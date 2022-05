Cientistas conseguem cultivar plantas em solo lunar pela 1ª vez

Há 27 minutos

Os cientistas ficaram encantados com o fato de o solo lunar ser capaz de germinar sementes

Os pesquisadores usaram pequenas amostras de terra coletadas durante as missões Apollo entre 1969 e 1972 para cultivar um tipo de agrião.

Para a surpresa do grupo, as sementes brotaram depois de dois dias.

"Não posso dizer o quanto ficamos surpresos", afirmou Anna-Lisa Paul, professora da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que é coautora de um artigo sobre as descobertas recentes.

Depois disso, as diferenças surgiram. As plantas cultivadas em solo lunar começaram a apresentar problemas, desenvolveram-se mais lentamente e acabaram atrofiadas.

Mas os especialistas dizem o trabalho já representou um avanço — e pode ter implicações no nosso próprio planeta.

"Esta pesquisa fundamental sobre o crescimento de plantas também é um exemplo-chave de como a Nasa está trabalhando para destravar as inovações agrícolas que nos ajudam a entender como as plantas podem superar condições estressantes em áreas com escassez de alimentos aqui na Terra", acrescentou.