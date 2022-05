Varíola dos macacos: o que se sabe sobre rara infecção viral com mais dois casos na Inglaterra

Há 25 minutos

Mais duas pessoas foram diagnosticadas com varíola dos macacos, uma rara infecção viral, na Inglaterra, informou a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido.

Os indivíduos vivem juntos no mesmo domicílio, mas não estão ligados ao caso anterior anunciado em 7 de maio.

Dos dois novos casos, um estava recebendo atendimento no Hospital St Mary, em Londres, e o outro estava em isolamento, acrescentou a agência.

A varíola dos macacos é uma infecção viral rara da qual a maioria das pessoas se recupera em algumas semanas, segundo o NHS (sistema público de saúde do Reino Unido, o SUS britânico).

Mas pode ser potencialmente séria. Geralmente, começa com sintomas semelhantes aos da gripe e inchaço dos gânglios linfáticos. Posteriormente, progride para uma erupção disseminada no rosto e no corpo.