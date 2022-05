O que se sabe sobre o tiroteio que deixou ao menos 10 mortos no Estado de NY, nos EUA

Há 1 hora

Dez pessoas foram mortas em um tiroteio que ocorreu em um supermercado no Estado de Nova York neste sábado (15/05), segundo a polícia.

Um jovem de 18 anos foi preso no local, na cidade de Buffalo. Ele não tinha sido identificado pela polícia até a publicação deste texto.

O suspeito entrou no movimentado supermercado antes de abrir fogo enquanto usava uma câmera para transmitir ao vivo o ataque em uma plataforma online, disse a polícia.

"Estamos investigando este incidente como um crime de ódio e um caso de extremismo violento com motivação racial", disse Stephen Belongia, agente especial encarregado do escritório do FBI em Buffalo, em entrevista coletiva.