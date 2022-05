O que é a 'teoria da substituição', tese racista que teria motivado atentado nos EUA

Há 7 minutos

É assim que tem sido descrito o suspeito de matar 10 pessoas em um supermercado na cidade de Buffalo, de acordo com um documento de 180 páginas aparentemente escrito por ele.

As autoridades de Buffalo dizem que Payton Gendron, de 18 anos, procurou deliberadamente uma região com uma alta população negra para cometer o crime que também deixou três pessoas feridas.

De acordo com a polícia, Gendron teria percorrido mais de 320 quilômetros para chegar à cidade localizada no interior do estado de Nova York.