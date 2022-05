Por que Turquia diz que vetará entrada de Suécia e Finlândia na Otan

Suécia e Finlândia confirmaram que vão pedir para integrar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) após a Rússia invadir a Ucrânia. Para isso se concretizar, todos os 30 membros da organização devem aprovar a entrada.

No entanto, um dos países integrantes disse que vai vetar a filiação de suecos e finlandeses: a Turquia.

Os dois países nórdicos disseram que vão mandar delegações diplomáticas para discutir a questão com a Turquia, mas Erdogan afirmou que eles nem precisam se incomodar em fazer a viagem.

Ancara acusa os escandinavos de darem guarida a integrantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que há décadas trava um confronto armado pela independência.

Os curdos têm comunidades significativas na Finlândia e na Suécia. Nesse último país, há descendentes de curdos no parlamento.

A Turquia não forneceu evidências de que essas comunidades nos dois países nórdicos têm relações com o PKK.

No último domingo (15/05), o secretário norte-americano de Estado, Anthony Blinken, expressou confiança na integração de suecos e finlandeses, apesar da objeção da Turquia.

A Rússia já afirmou que haverá "consequências" se os escandinavos confirmarem as suas adesões à Otan.

Mudança de posição

A Finlândia tem uma fronteira de 1.300 km com a Rússia. Já foi invadida pela União Soviética em 1939, na chamada Guerra de Inverno, que durou três meses .

No final, os finlandeses cederam quase 10% do seu território apesar da resistência e das baixas encontradas pelos soviéticos no conflito.