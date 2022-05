Mariupol: soldados ucranianos são retirados de siderúrgica

Os meios de comunicação estatais russos também publicaram imagens do que dizem serem soldados ucranianos feridos sendo evacuados de Azovstal.

Maliar afirmou que, segundo o acordo feito, as tropas resgatadas seriam trocadas por soldados russos capturados.

Em um discurso em vídeo veiculado após a meia-noite de terça-feira no horário local, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que militares ucranianos, serviços de inteligência e equipes de negociação, bem como a Cruz Vermelha e as Nações Unidas estiveram envolvidos na operação de evacuação.

Centenas de combatentes ucranianos — do batalhão Azov, da Guarda Nacional, da polícia e das unidades de defesa territorial — e vários civis estão escondidos na siderúrgica desde que as tropas russas cercaram Mariupol no início de março.