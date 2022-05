Prisão de deputado suspeito de estupro abala partido de Boris Johnson

Há 1 hora

Um deputado conservador britânico foi preso por suspeita de estupro e agressão sexual, segundo autoridades do Reino Unido. A identidade do parlamentar não foi revelada.

O whip (líder encarregado de disciplinar os parlamentares) do Partido Conservador, Chris Heaton Harris, confirmou que se tratava de um parlamentar e que pediu a ele que se afastasse do Parlamento durante a investigação.

A detenção do parlamentar acontece em meio a outros escândalos envolvendo parlamentares do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson.

No mês passado, o deputado conservador Imran Ahmad Khan foi condenado por assediar sexualmente um garoto de 15 anos e foi expulso do partido.

No mês passado, foi divulgado que houve queixas sexuais contra 56 parlamentares. A lista inclui três membros do gabinete de Boris Johnson e dois parlamentares do Partido Trabalhista, de oposição, segundo o jornal The Sunday Times.