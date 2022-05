‘Procurei minha irmã por 30 anos, mas a covid a levou’

Steve, com cerca de 10 anos, com sua mãe, Dorothy, por volta de 1961

No dia seguinte ao recebimento da carta, Steve foi de carro encontrar a mãe no apartamento dela em Halifax. Em meio às lágrimas, Dorothy contou a ele como havia amamentado sua filha por 10 semanas em casa, antes de levá-la embora.

Dorothy vivia com um "horrível fardo de culpa", ela disse a ele, além de ter que suportar o estigma de ser uma mãe solo que doou um de seus filhos. Tinha sido difícil encontrar trabalho porque muitos empregadores não aceitavam mães solteiras, e alguns dos amigos de Dorothy não falavam com ela há anos.

"As pessoas atravessaram a rua e se recusavam a falar com ela porque ela teve um filho ilegítimo", diz Steve. "Ela era uma mulher rejeitada."

Em poucos dias, Steve estava preenchendo formulários em um serviço público para localizar pessoas no Reino Unido. Ele entrou em contato com advogados, falou com uma agência de detetives particulares e até colocou um anúncio no jornal Manchester Evening News com um palpite de que Susan estava morando naquela área.