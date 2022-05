Comida do futuro: as plantas pouco conhecidas que podem nos alimentar em 2050

Há 2 horas

Cientistas elaboraram uma lista de plantas pouco conhecidas que podem ir parar no nosso cardápio até 2050, quando o clima do planeta deve estar mais quente, forçando-nos a diversificar nossa dieta.

Atualmente, 90% das calorias consumidas em média no mundo vêm de apenas 15 tipos de colheitas — três delas em particular, o arroz, trigo e milho —, e os impactos da guerra na Ucrânia para a alimentação global ressaltaram a importância de se diversificar as fontes de nutrientes.

Diante disso, especialistas do Jardim Botânico Real de Kew, em Londres, iniciaram uma busca por ingredientes que ajudem a proteger nosso cardápio dessas incertezas futuras. E diversificar nossa alimentação é uma das soluções para aliviar a fome, reduzir a perda de biodiversidade e nos ajudar na adaptação às mudanças climáticas, diz Sam Pirinon, pesquisador do Kew.

No futuro, então, é possível que uma "falsa banana" ou uma fruta de pândano entrem no prato de muita gente.

"Sabemos que há milhares de espécies comestíveis de plantas ao redor do mundo que já são consumidas por diferentes populações, e é aí que podemos encontrar algumas das soluções para esses desafios globais do futuro", afirma Pirinon.

Pândano

O pândano (Pandanus tectorius) é uma pequena árvore que cresce em áreas costeiras de ilhas do Pacífico até as Filipinas. Suas folhas são usadas para dar sabor a pratos doces e salgados em grande parte do sudeste asiático, enquanto sua fruta, que tem semelhanças com o abacaxi, pode ser comida crua ou cozida.