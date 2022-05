A primeira-dama da Ucrânia em rara entrevista: 'Nem a guerra tira meu marido de mim'

Há 1 hora

Olena Zelenska ao lado do marido Volodymyr Zelensky, em foto de 17 de maio; ela disse que ficou dois meses e meio sem poder vê-lo quando a guerra começou

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, deu uma rara entrevista à imprensa do país e apareceu ao lado do marido, o presidente Volodymyr Zelensky, apenas pela segunda vez desde o início da guerra, em fevereiro - ela tem permanecido em locais secretos por motivo de segurança.

"Nossa família foi despedaçada, assim como todas as famílias ucranianas", afirmou na entrevista.

"Mas sim, ele vive para seu trabalho, e nós (família) quase não o vemos. Não o vimos durante dois meses e meio (da duração da guerra). Só falamos por telefone um com o outro. Agora estamos tendo algumas ocasiões para nos ver. E sou grata por esta ocasião (entrevista), que nos permite passar um tempo juntos".

Fim do Matérias recomendadas

"Um encontro romântico na TV", afirmou a entrevistadora. "Sim, um encontro na TV. Obrigada", respondeu a primeira-dama, que tem dois filhos com Zelensky - uma menina chamada Oleksandra e um menino chamado Kyrylo.

Sobre o primeiro dia da ação militar russa, em 24 de fevereiro, Zelenska afirmou que "acordou com sons estranhos lá de fora, como provavelmente todo mundo".

Fim do Podcast

"Estava escuro, e vi que Volodymyr (Zelensky) não estava (deitado) do meu lado. Ele já estava vestido, de terno, mas sem gravata. Perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele disse: 'Começou'. Não consigo descrever as emoções - ansiedade, estupor... Ele me falou isso e saiu. Depois disso, não nos vimos por um bom tempo."