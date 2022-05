Como Finlândia se prepara há décadas para eventual conflito com a Rússia

Há 32 minutos

Esse nível de preparação é baseado, entre outros fatores, na desconfiança em relação ao seu vizinho ao leste, a Rússia, com a qual a Finlândia compartilha 1,3 mil km de fronteira, e que no passado invadiu e tomou territórios finlandeses.

Abrigos equipados

No entanto, basta acionar o alarme para que uma piscina se torne um abrigo para uso em menos de 72 horas, incluindo o tempo necessário para instalar chuveiros de descontaminação, sanitários e fechar as portas para o exterior.

No início de 2020, a Finlândia tinha 54 mil abrigos de defesa civil com capacidade para 4,4 milhões de pessoas. A maioria está nas grandes cidades e são abrigos particulares de concreto armado em prédios individuais. Propriedades compostas por vários edifícios têm abrigos conjuntos.

Serviço militar rigoroso

Com o fim da Guerra Fria, o colapso do socialismo soviético e o retorno da estabilidade no continente europeu, o serviço militar obrigatório perdeu popularidade e muitos países o aboliram.

A Finlândia tem um dos sistemas de alistamento mais rigorosos do continente. No site do Ministério do Interior, a justificativa apresentada é o fato de que a Finlândia precisa se defender, pois não pertence a nenhuma aliança militar.