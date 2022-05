Por que não ter contraído covid até agora pode ser mais que sorte

Há 35 minutos

Isso ocorre em razão de um superpoder como os dos personagens da Marvel? Existe alguma razão científica pela qual uma pessoa pode ser resistente à infecção enquanto o vírus parece estar por todas as partes? Ou é simplesmente sorte?

No Reino Unido, mais de 60% das pessoas tiveram resultado positivo em teste de covid-19 ao menos uma vez. No entanto, acredita-se que o número de pessoas realmente infectadas com SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19, seja maior.