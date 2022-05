Johnny Depp x Amber Heard: a repentina mudança de estratégia da defesa da atriz

Depp, de 58 anos, processou sua ex-esposa por difamação em uma coluna de 2018 que ela escreveu para o jornal americano The Washington Post, na qual ela alegou ter sido vítima de abuso doméstico sem citar nomes. O ator pede US$ 50 milhões (R$ 240 milhões).

Por sua vez, Heard, de 36 anos, apresentou uma reconvenção —ou seja, processa Depp de volta — pelo dobro do valor.

Espera-se que esta semana termine a fase de depoimentos e argumentos de ambas as partes. O júri irá então deliberar até que um veredicto seja alcançado.

Longa lista de testemunhas

A supermodelo britânica Kate Moss, que se envolveu romanticamente com Depp, está entre o grupo de testemunhas que vão depor esta semana.

Spiegel testemunhou que Depp "tem comportamentos consistentes com alguém que sofre de um transtorno por uso de substâncias, bem como um perpetrador de violência doméstica".

No seu turno, os advogados de Depp se concentraram em minimizar essa argumentação, alegando que Spiegel havia chegado a essas conclusões sem ter tido contato direto com Depp.

Também testemunhou na segunda-feira um cirurgião especializado em mão que disse ser improvável que o dedo de Depp tenha sido cortado durante uma briga com Heard na Austrália, como ele afirmou.

O júri viu imagens gráficas do dedo ferido de Depp, enquanto Richard Moore disse que o dano era mais consistente com um ferimento causado por uma porta fechada. Moore não examinou Depp no ​​momento da lesão.