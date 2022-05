'Tinha 16 anos quando você tirou minha virgindade', mulher acusa pastor em culto

Vídeo registrou anúncio do pastor John Lowe II (de costas) sobre o caso que teve com uma adolescente de 16 anos quase 30 anos atrás

Ao final de um culto no último domingo (22/05) na cidade norte-americana de Warsaw, no Estado de Indiana, o reverendo John Lowe II disse que tinha uma confissão para fazer: "Eu cometi adultério".

"Tinha 16 anos quando você tirou minha virgindade no chão do seu escritório. Você se lembra disso? Eu sei que sim", disse.

Um vídeo de 14 minutos postado no Facebook por uma pessoa que esteve presente ao culto do domingo mostra as falas do pastor e da vítima.