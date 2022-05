George W. Bush: o suposto plano para matar ex-presidente dos EUA desbaratado pelo FBI

O FBI afirma que Shihab disse a uma fonte confidencial, um suposto traficante de pessoas, que ele pertencia a um grupo conhecido como Al-Raed — que significa "trovão" em árabe — com sede no Catar.

Em conversas com a fonte do FBI, Shihab disse que desejava assassinar Bush por "matar muitos iraquianos" e "destruir" o Iraque.

Shihab também estava supostamente em contato com uma segunda fonte do FBI que alegou ser cliente do falso contrabandista. Ambos os informantes registraram reuniões com ele.