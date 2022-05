Massacre no Texas: o que se sabe sobre autor do ataque que deixou 21 mortos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Famílias se consolam após ataque a tiros contra escola no Texas

Pelo menos 19 crianças e dois adultos morreram na terça-feira (24/5) em uma escola na cidade de Uvalde, no Estado americano do Texas, depois que um garoto de 18 anos entrou armado e começou a atirar.

Ele foi identificado como Salvador Ramos, cidadão americano e residente na cidade de 15 mil habitantes localizada a cerca de 135 quilômetros de San Antonio.

O governador do Texas, Greg Abbot, disse que Ramos aparentemente morreu após troca de tiros com a polícia na escola. Dois dos policiais foram baleados, mas Abbot disse que eles estão em condição estável.

As vítimas eram alunos do 2º, 3º ou 4º ano com idades entre sete e 10 anos. Dois professores também morreram durante o ataque.

O motivo do crime ainda não está claro, mas, segundo a polícia, tudo parece indicar que Ramos agiu sozinho.

O jovem estava dirigindo uma caminhonete que caiu em uma vala a poucos metros da Robb Elementary School, onde ele entrou e começou a atirar.

A escola tem cerca de 500 alunos e 90% deles são de origem latino-americana, segundo o jornal americano The New York Times. Segundo o diário, 87% dos alunos são de famílias desfavorecidas.

Antes de sair de casa, Ramos também teria atirado na avó, que foi levada ao hospital em estado grave.

Crédito, Polícia do Texas Legenda da foto, Agressor foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos

Abbot disse que Ramos era morador de Uvalde e que estudou em uma escola próxima.

A polícia viu como o jovem, vestindo um colete à prova de balas, saiu do veículo acidentado carregando um rifle que usou para abrir fogo no local, disse à CNN o sargento Erick Estrada, do Departamento de Segurança Pública do Texas.

Os policiais dizem que Ramos estava armado com um revólver, um rifle semiautomático AR-15 e carregadores de alta capacidade.

Inicialmente, a polícia havia divulgado a informação de que o jovem foi "detido", mas mais tarde informou que ele havia morrido durante confronto com policiais.

A agência de notícias Associated Press informou que um oficial da Patrulha de Fronteira dos EUA que estava nas proximidades quando o tiroteio começou entrou na escola e atirou e matou o atirador, que estava atrás de uma barricada.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Presidente dos EUA, Joe Biden, falou à nação após a tragédia de Uvalde

"O agressor está morto e não estamos procurando ativamente outro indivíduo ou outro suspeito neste caso", disse o chefe de polícia local, Pete Arredondo, em entrevista a jornalistas.

Dois agentes de fronteira teriam sido baleados na troca com Ramos, um deles na cabeça. As autoridades disseram que ambos estão em condição estável no hospital.

Fontes próximas à investigação do ataque a tiros disseram ao jornal americano The Washington Post que o atirador havia completado 18 anos recentemente e não tinha antecedentes criminais.

