Eleição na Colômbia: por que tem sido tão difícil para a esquerda chegar ao poder na Colômbia

Daniel Pardo

Correspondente da BBC News Mundo na Colômbia

Há 1 hora

Crédito, Getty Images

"A Colômbia nunca teve um presidente de esquerda."

Essa é uma das frases mais ouvidas na campanha das eleições presidenciais deste ano, que serão realizadas neste domingo (29/5). Um candidato da esquerda, Gustavo Petro Urrego, é o favorito em todas as pesquisas.

A Colômbia teve líderes progressistas no passado, mas nunca um político de origem popular chegou à Presidência sem o apoio dos partidos tradicionais ligados ao establishment.

E Petro, um ex-guerrilheiro tímido que cresceu em cidades pequenas, pode se tornar o primeiro presidente — e com uma agenda econômica crítica ao modelo capitalista vigente no país.

A Colômbia nunca foi liderada por revolucionários como o México ou a Bolívia, ou por movimentos populares como o peronismo na Argentina, ou por um socialista, como Salvador Allende no Chile.

Os políticos reformistas de esquerda que chegaram perto do poder foram assassinados. E seus assassinatos desencadearam ondas de violência.

Embora o país tenha tido uma democracia e uma economia estáveis ​​da América Latina por décadas, uma parcela crescente da população desenvolveu uma antipatia pela classe dominante, a quem culpa por repetidos conflitos armados e por uma das sociedades mais desiguais do mundo.

Crédito, Getty Images

Após dois momentos de convulsão social em 2019 e 2021, uma pandemia que exacerbou a pobreza e a desigualdade, e um governo de direita que registra os maiores números de reprovação da história recente, a população estar farta de tudo. E a esquerda quer tirar vantagem disso.

Mas por que até agora na Colômbia tenha sido tão difícil para a esquerda chegar ao poder?

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Petro construiu sua candidatura por duas décadas. Na foto de 2014, ele fez discurso em praça pública quando foi afastado da prefeitura de Bogotá

Perseguida e clandestina

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

Vamos primeiro fazer uma breve revisão da história da esquerda na Colômbia.

Embora em um século 19 cheio de guerras civis houvesse expressões socialistas, somente na década de 1930 que se pode falar em movimentos sociais com agenda esquerdista, argumenta Mauricio Archila, historiador especialista no assunto.

O chamado "Massacre das Bananeiras", ocorrido durante uma greve dos trabalhadores da United Fruit Company nos Estados Unidos em 1928, foi um precursor do que viria depois.

Dentro da estrutura bipartidária tradicional, o Partido Liberal — oposto ao Conservador — representava as demandas associadas à esquerda. Mas a distância entre as bases e as lideranças, que pertenciam à aristocracia urbana, quase sempre impediu a consolidação de propostas de fato populares.

Nos anos 1930 e 1940, a Colômbia teve seu presidente mais progressista da história: Alfonso López Pumarejo, do Partido Liberal, que abriu espaço para sindicatos no governo e lançou as bases para uma reforma agrária.

Seu projeto, inspirado no New Deal americano após a crise financeira de 1929, foi chamado de Revolução em Movimento. Mas a revolução nunca veio.

A direita reagiu rapidamente, o Partido Liberal se dividiu e no final prevaleceu a preocupação com a propriedade privada, a ascensão comunista e o medo de um "salto no vazio".

Nesse contexto, ocorreu o primeiro pico de violência. Camponeses foram perseguidos por grupos paramilitares chamados de "os pássaros".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Dois políticos que prometeram viradas, Jorge Eliécer Gaitán e Luis Carlos Galán, foram assassinados em 1948 e 1989, respectivamente

Durante a década de 1940, figuras populares como Juan Domingo Perón na Argentina e Getúlio Vargas no Brasil governaram países vizinhos. Na Colômbia, surgiu Jorge Eliécer Gaitán, um orador carismático, filho de uma professora e de um livreiro que fez carreira dentro do Partido Liberal, mas sempre foi rotulado de dissidente.

Em 9 de abril de 1948, quando um grande movimento popular o levou à Presidência, ele foi assassinado (até hoje não se sabe por quem), e outra onda de violência foi desencadeada.

Uma situação mais caótica foi remediada com um pacto de alternância de poder entre os dois partidos tradicionais firmado, em 1958. Foi criada a Frente Nacional, que trouxe certa estabilidade e excluiu do sistema qualquer movimento de fora do establishment.

No auge da revolução cubana, milhares de colombianos pegaram em armas contra o que consideravam uma "ditadura perfeita". Seis guerrilhas surgiram, mas nenhuma conseguiu derrubar o poder.

Alguns entregaram suas armas e criaram partidos políticos, mas seus líderes e militantes foram perseguidos e mortos. O caso mais citado, classificado como "genocídio", é o da União Patriótica: 5.733 militantes foram mortos entre 1984 e 2016, segundo dados oficiais. Entre eles, dois candidatos presidenciais: Jaime Pardo Leal e Bernardo Jaramillo Ossa.

Crédito, Carlos Eduardo Jaramillo Legenda da foto, Este foi o momento em que o M-19, liderado pelo posteriormente assassinado Carlos Pizarro, depôs as armas

A Frente Nacional acabou na década de 1970, mas sua lógica foi mantida e os governos subsequentes não fizeram mudanças drásticas para manter a calma política e econômica.

Houve projetos democratizantes como a Constituição de 1991 e diversos processos de paz foram assinados com as guerrilhas que abriram o espectro político. Um outsider da elite rural também chegou ao poder em 2002, Álvaro Uribe, que quebrou o sistema bipartidário.

Mas, na prática, a classe dominante não passou por mudanças drásticas. Na verdade, ela foi ainda mais para a direita.

Entre 1995 e 2012, um novo pico de violência tornou impossível discutir reformas. Os presidentes foram eleitos por sua posição sobre a guerra rural. Os movimentos sindicais, camponeses e estudantis continuaram a ser perseguidos. Qualquer agenda progressista, se é que ela existia, foi perdida.

Desde 2005, a esquerda democrática vem criando uma estrutura externa ao Partido Liberal, que apoia a direita há décadas. Petro, figura chave neste processo, é o resultado de duas décadas de trabalho.

Crédito, Getty Images

Uma esquerda "guerrilheira" ou dividida

Uma primeira razão que explica a crise incessante da esquerda colombiana é que ter uma agenda progressista em meio à guerrilha é, no mínimo, uma imensa desvantagem.

Após a queda da União Soviética em 1989 e a consolidação do capitalismo como modelo dominante, todas as esquerdas da região sofreram um golpe de prestígio.

Mas, diferentemente de outros países da região, na Colômbia a insurgência se manteve viva por muitos anos — e continua assim. Sua crescente proximidade com o tráfico de drogas desde a década de 1990 e os ataques simbólicos que deixaram milhares de civis mortos diminuíram sua popularidade.

O M19, do qual Petro pertenceu e que se desmobilizou em 1989, obteve 12% e 30% dos votos em duas eleições (seu candidato presidencial em 1990, Carlos Pizarro, foi assassinado), enquanto as FARC, que assinaram a paz em 2016, não conseguem mais que 1% de apoio do eleitorado.

"As folhas de petição dos guerrilheiros poderiam ser a plataforma de um partido ou de um sindicato, mas por estarem armados, eles se radicalizaram e tiraram legitimidade dessa agenda", explica Gonzalo Sánchez, historiador especialista em conflitos.

"Em um país tão fechado, qualquer demanda democrática se tornava subversiva", acrescenta.

A guerrilha não afetou apenas o discurso e a reputação da esquerda política, mas sua própria formação, que nunca esteve isenta de divisões e dogmas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O partido que saiu do acordo de paz com as FARC é apoiado por uma pequena minoria

A resposta da direita

Uma segunda causa da fraqueza da esquerda é, segundo os especialistas, o poder da direita.

Desde o século 19, o establishment conservador gozava de uma estrutura política e social, ancorada no clientelismo, que lhe permitia se manter no poder.

"A influência da Igreja no Estado e no sistema educacional, uma Força Armada sem autonomia e sem renovação e dependente dos partidos tradicionais e um sistema eleitoral que privilegiava o abstencionismo gerou uma matriz autoritária que se manteve no poder sem muito contrapeso" diz a historiadora Mary Emma Wills.

Entre 1949 e 1991, o Estado de Sítio, mecanismo constitucional que conferia poderes extraordinários ao presidente, vigorou por um total de 30 anos em diferentes períodos. Ou seja, 70% do tempo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Paramilitares se desmobilizaram há quase 20 anos, mas desde então surgiram vários grupos semelhantes

O medo da chamada ameaça comunista — tão perigosa para o principal aliado da Colômbia, os Estados Unidos— se traduziu em decretos e regimes criminais que restringiam direitos sociais e políticos a movimentos de esquerda, aponta Wills em diversos trabalhos acadêmicos.

Mas o Estado também se envolveu em práticas ilegais para deter a insurgência e qualquer corrente de esquerda.

Dezenas de investigações, incluindo algumas realizadas pelo Estado, provaram que o paramilitarismo, o movimento armado que mais deixou mortos durante o conflito, surgiu em parte graças à sua aliança com as elites regionais e militares.

Leopoldo Fergusson, economista que estuda o conflito, constatou que a vitória de lideranças de esquerda nas eleições locais entre 1988 e 2014 gerou, estatisticamente, um aumento da violência paramilitar naquelas regiões.

"É uma reação das elites tradicionais para compensar o aumento do acesso de outsiders ao poder político formal", argumenta o economista.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Colômbia só se declarou um estado laico em 1991

Culturalmente conservadores

A abstenção de votos na Colômbia sempre foi alta. Há milhões de pessoas que, há décadas, se recusam a participar do sistema eleitoral.

Por isso que o padre e defensor dos direitos humanos Javier Giraldo chama a Colômbia de "democracia genocida".

No entanto, a classe dominante muitas vezes se orgulha de ter uma das democracias mais estáveis ​​da região. Porque, assim como não houve revoluções nem socialismos, também não houve regimes autoritários que restringissem o voto.

Os colombianos que votaram quase sempre escolheram os nomes do establishment.

Isso se deve, segundo especialistas, ao fato de que a cultura colombiana foi, pelo menos até o final do século 20, muito conservadora.

Eles atribuem isso a três coisas: uma economia cautelosa sem grandes saltos no consumo, crescimento ou abertura; a influência da Igreja na educação e no Estado, que só se declarou laico até 1991; e a ausência de migração externa.

"A Colômbia se modernizou e se abriu ao mundo tarde demais, e isso permitiu que a matriz autoritária tivesse um efeito enorme na cultura", diz Wills.

Crédito, Getty Images

No mar da informalidade que é o mercado de trabalho colombiano, aliado à estrutura oligárquica de poder, a única forma de ascender socialmente, diz Sánchez, foi através da ilegalidade.

"Se antes a única maneira de ascender socialmente na Colômbia era casar com alguém da oligarquia, nos últimos 40 anos foi a violência e o tráfico de drogas que permitiram o acesso a uma vida mais cosmopolita", diz o historiador.

Tudo, no entanto, está mudando. As regiões se articularam, o país se conectou com o mundo — em parte pela emigração herdada da violência — e os acordos de paz abriram um novo leque de preocupações em questões sociais e culturais.

Além disso, nos últimos 20 anos a esquerda conseguiu, lenta e tortuosamente, unificar e criar uma certa base eleitoral.

Gustavo Petro, desde sua passagem pelo Congresso até agora, foi um dos principais artífices dessa reconstrução eleitoral. Agora ele é o favorito para ser presidente.

A história faz muitos até pensarem na possibilidade de um novo assassinato ou um golpe. Outros acreditam que muitos anos se passaram: que a Colômbia, o país onde a esquerda nunca governou, mudou.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.