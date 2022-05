Reino Unido cria visto especial para formados nas melhores universidades do mundo; veja lista

O Reino Unido criou um visto especial para atrair pessoas formadas nas melhores universidades do mundo.

O governo argumenta que o visto para "high potential individual" ("indivíduo de alto potencial", em tradução livre) que começa a funcionar na segunda-feira (30/5), atrairá as "as melhores e mais brilhantes" mentes do mundo no início de suas carreiras.

O esquema estará disponível para ex-alunos das melhores universidades fora do Reino Unido que se formaram nos últimos cinco anos. Os formados podem se inscrever independentemente de onde nasceram e não precisarão ter uma oferta de emprego prévia no Reino Unido.

Os candidatos aprovados receberão um visto de trabalho com duração de dois anos, se forem bacharéis ou mestres, e de três anos, se tiverem doutorado. Eles poderão posteriormente mudar para outros vistos de emprego de longo prazo se atenderem a certos requisitos.

Para se qualificar, uma pessoa precisa ter frequentado uma universidade que apareceu no top 50 em pelo menos dois de três rankings no ano em que o candidato se formou: o Times Higher Education World University Rankings, o Quacquarelli Symonds World University Rankings ou o Academic Ranking of World Universities.

Nenhuma universidade brasileiras aparece na lista de 37 instituições publicada pelo governo. Todas as universidades são dos EUA, Europa e Ásia. Confira no fim desta reportagem a lista completa.

O visto custará 715 libras (cerca de R$ 4,2 mil) mais a sobretaxa de saúde de imigração, que permite que os migrantes para o Reino Unido usem o sistema público de saúde.

Os formados poderão trazer suas famílias, embora precisem ter rescursos de manutenção de pelo menos 1.270 (mais de R$ 7,5 mil).

Eles também terão que passar por uma verificação de segurança e criminalidade e ter um certificado de língua inglesa até pelo menos o nível intermediário B1, definido como "fluência para se comunicar sem esforço com falantes nativos".

O novo visto é parte de um conjunto de medidas que inclui permitir que estrangeiros permaneçam e trabalhem no Reino Unido por até dois anos, em vez de terem que sair depois de terminar o curso.

O chanceler (cargo equivalente a ministro da Economia no Reino Unido) Rishi Sunak disse: "O visto significa que o Reino Unido crescerá como um centro internacional líder em inovação, criatividade e empreendedorismo. Queremos que os negócios do futuro sejam construídos aqui hoje, e é por isso que peço aos alunos que aproveitem esta incrível oportunidade de criarem suas carreiras aqui".

Enquanto por um lado o Reino Unido busca "mentes brilhantes" com esse visto, a política de imigração do Reino Unido também tem sido criticada por outras medidas. No mês passado, o Reino Unido anunciou que quer enviar para Ruanda pessoas que pedem asilo no país, após cruzar o Canal da Mancha em pequenos barcos.

Lista das 37 universidades

Alemanha:

University of Munich (LMU Munich)

Austrália:

University of Melbourne

Canadá:

McGill University

University of British Columbia

University of Toronto

China:

Peking University

Tsinghua University

EUA:

California Institute of Technology (Caltech)

Columbia University

Cornell University

Duke University

Harvard University

Johns Hopkins University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

New York University (NYU)

Northwestern University

Princeton University

Stanford University

University of California, Berkeley

University of California, Los Angeles (UCLA)

University of California, San Diego

University of Chicago US

University of Michigan-Ann Arbor

University of Pennsylvania

University of Texas at Austin

University of Washington

Yale University

França:

Paris Sciences et Lettres - PSL Research University

Hong Kong:

Chinese University of Hong Kong (CUHK)

University of Hong Kong

Japão:

Kyoto University

University of Tokyo

Singapura:

Nanyang Technological University (NTU)

National University of Singapore

Suécia:

Karolinska Institute

Suíça:

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL Switzerland)

ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

